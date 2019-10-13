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Son dakika: Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı

Son dakika: Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ayn El Arab'ın(Kobani) güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası bugün saat 15:00'ten itibaren boşaltıldı.

13.10.2019 23:07

Güvenlik kaynakları tarafından Ayn El Arab'ın(Kobani) güneyindeki ABD ait gözetleme merkezinin ABD'li askerler tarafından boşaltıldığı ifade edildi.

ABD, ASKERLERİNİ GÜNEYE ÇEKMİŞTİ

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal ettiği Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti. Ancak ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı'ya gelerek devriye yaptı. Öte yandan Ayn el Arab (Kobani) kentinde ABD üssüne yakın bir yerden YPG'nin Türk karakoluna saldırması ve Türkiye'nin karşılık vermesi üzerine bölgeden geçici süreliğine çekilen ABD askerleri, dün üsse geri dönmüştü. ABD askerlerinin bir günlük aradan sonra tekrardan bölgeyi boşalttığı belirtildi.

Son dakika: Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı

Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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