Son dakika! Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu

Bir son dakika haberine göre Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu (4)BURSA'YA GETİRİLDİBursa'da, eşi Serpil Karataş'ı (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya- Eskişehir Karayolu üzerindeki Sera Köprülü...

13.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:58
Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu (4)
BURSA'YA GETİRİLDİ
Bursa'da, eşi Serpil Karataş'ı (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya- Eskişehir Karayolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalanarak, gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Karataş, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden teslim alınarak Bursa'ya getirildi. Eşini öldürdükten sonra babasının yanına gitmek üzereyken gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen Osman Cenk Karataş, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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Son dakika! Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Karataş, Bursa, Güncel, Haber

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