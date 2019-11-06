Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Türkiye, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonda ölü geçirilen terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ablasından sonra eşini de yakalandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Erdoğan'ın duyurusunun ardında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altunterör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil tüm aile üyeleri gözaltına alındığını açıkladı.

"BAĞDADİ'NİN TÜM AİLESİNİ YAKALADIK"

Twitter hesabından DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."

AKAR: YAKINDA BİLGİLERİ AÇIKLAYACAĞIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bağdadi'nin eşinin yakalanmasıyla ilgili, "Yakında yeni bilgileri açıklayacağız. Avrupa vatandaşı DEAŞ'lıları iade edilecek." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "İLK KEZ AÇIKLIYORUM DEYİP" DUYURMUŞTU

ABD için "Bağdadi kendini tünelde imha etti. Çok ciddi kendilerine göre iletişim kampanyası başlattılar" diyen Erdoğan, "Biz de hanımını yakaladık ama biz yaygara yapmadık; ilk defa şimdi bugün açıklıyorum" demişti. Erdoğan, "Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini onları üstelik Suriye tarafında yakaladık. Biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şeklide sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.