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Son Dakika: Bağdat'ta ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze atıldı

Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze saldırısı gerçekleştirildi. Roketler, ABD elçiliğinin yakınlarına düştü.

05.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:50Son Dakika: Bağdat'ta ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze atıldı

'ın başkenti 'taki ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlenirken, ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketin düştüğü bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken, görgü tanıkları saldırı sonrası Yeşil Bölge'de siren seslerinin duyulduğunu ifade etti.

POMPEO, IRAK'I UYARMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki saldırıların ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulunmuştu. Pompeo, "Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca ihmal ettiler" demişti.

NE OLMUŞTU?

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmış, İran, Irak'taki ABD üslerini bombalarken Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu.



Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya, Güncel

6.03.2020 00:15:46