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Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 katyuşa füzesi atıldı

Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi sonrası bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 katyuşa füzesi atıldı. 1 füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

05.01.2020 23:02 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:15

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti 'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükseliyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü. 1 füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

BÜYÜKELÇİLİK VE ASKERİ ÜSSÜ'NE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan, dün ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet katyuşa roketi atılmıştı. Yeşil Bölge yakınlarındaki Cedriye mahallesinde füzelerin isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ayrıca, Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlenmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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