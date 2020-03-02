Son Dakika: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 557 Rejim askeri etkisiz hale getirildi

27 Şubat günü başlayan Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki son durumu açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 bin 557 Esed Rejimi askerinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İdlib'de Esed Rejimi'nin askerlerimize hava saldırısı düzenlemesi sonucunca 34 Mehmetçik şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu gelişmenin ardından Suriye'de Esed'e karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR"

Milli Savunma Bakanı Akar, harekatla ilgili son durumu paylaştı. Akar, şunları söyledi: "Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir.

"RUSYA'YLA KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Etkisiz hale getirilin Rejim askeri sayısını da açıklayan Bakan "Bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz perşembe günü İdlib'de gözlem faaliyetleri için bulunan askerlerimize Esed Rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu acı olayın ardından Suriye'de Esed Rejimi'ni yoğun ateş altına aldı ve Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını duyurdu.