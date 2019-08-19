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Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek

Son dakika! MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları hakkında, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Soylu'ya desteğimiz tamdır" dedi.

19.08.2019 11:52
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı.

Soylu'yu tebrik eden Bahçeli, "Diyarbakır, Mardin ve Van'ın belediye başkanlarının görevden alınmaları önemli bir operasyon. Hükümete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

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