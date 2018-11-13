Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı'nın Mısıroğlu Ziyaretine Tepki: Fesli Münafığı Ziyaret Esef Vericidir

MHP grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı'nın tartışmalı Kadir Mısıroğlu ziyaretine değindi. MHP Lideri, "Cübbesini giyip, eline hediyesini alıp fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Fesli provokatörü ziyaretin tarihi manidardır. Diyanet İşleri Başkanı sorarım sana, bula bula 9 Kasım'ı mı buldun?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamasında şunları söyledi:

"EZAN TARTIŞMASIYLA VİCDANIMIZ ÖRSELENMEKTEDİR"

Birlik beraberliğimizi çürütmeye başlayan bir akıntı hız kazanmaktadır. Atatürk üzerinden Cumhuriyet ile hesaplaşılmaktadır. Mukaddesata tahammülsüzlük sergilenmektedir. Türklük üzerinden millet ile hesap görülmektedir. Bitmiş, kapanmış ezan tartışması ile vicdanımız örselenmektedir.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI ZİYARET ESEF VERİCİDİR"

Türkiye üzerinde kumar oynanmaktadır. Bir yandan bunlar olurken, Diyanet İşler Başkanı'nın esef verici ziyareti gündeme oturmuştur. Cübbesini giyip, eline hediyesini alığ fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Bunun hasta ziyareti olduğu Diyanet tarafından açıklanmıştır.

"ZİYARETİN TARİHİ MANİDAR, BULA BULA 9 KASIM'I MI BULDUN?"

Kimin, nerede, kimle düşeceği bizim tartışacak konumuz değildir. Fesli provakötürü ziyaretin tarihi manidardır. Diyanet İşleri Başkanı sorarım sana, bula bula 9 Kasım'ı mı buldun? Diğer günler torbaya mı girdi? Mustafa Kemal'e saldıran şahsı 9 Kasım'da ziyaret neyin nesidir? Yunan galibiyetine şükür diyen fesli münafığı 9 Kasım'da ziyaret etmek arka çıkmak, yanında olmak değil midir? Ne istiyorsunuz Cumhuıriyet'ten. Diyanet İşleri'nin görevi, vatansızları anma görevi değildir. Mustafa Kemal , milletimizin ortak değeridir. Bu yolun sonu karanlıktır, hüsrandır, buhrandır. Tartışmalı görevler içinde olan Diyanet İşleri Başkanı'nın erdemli kararı alması gereğini derhal yapması tavsiyemdir"