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Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Son dakika: Erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir" dedi.

22.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:28

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim konusunda görüşlerinin net olduğunu belirterek, " Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir" dedi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yazılı cevaplandıran Bahçeli, yegane önceliğin 2023 hedeflerini yakalamak olduğunu bildirerek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte demokratikleşme, normalleşme ve istikrar ortamının sağlanması konusunda Cumhur İttifakı kararlıdır. Kim ne yaparsa yapsın ne söylerse söylesin, hangi ayak oyunlarına heves ederse etsin 2023'e kadar Türkiye'nin kararlı duruş ve tutumu zaafa uğramayacak, hedeflerden sapma gösterilmeyecektir. Bu konuda söz birliği, güç birliği, irade birliği çok açıktır, tartışmasızdır. Türkiye'yi kaos ve kargaşaya sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir. Görüşümüz nettir. Milletvekili genel seçimleri zamanında, yani 2023 yılının haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki AK Parti'ye hakim olan görüş de memnuniyetle ifade ediyorum ki bu şekildedir. Hiç kimse havanda su dövmesin, boşa sallayıp dolu tutmanın peşine düşmesin."

"CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturduğunu ve bir seçim havası oluşturmaya çalıştığını" ifade eden Bahçeli, "Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemiz mümkün değildir. CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır. Kontrolü hepten kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU KARANLIKTA SÜRÜNÜYOR"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Zamanında yapılacak genel seçimleri öne çekmek amacıyla muhtelif ülkelerdeki muhalefet yöntemlerini, sert ve hakaretamiz bir üslupla Türkiye'ye taşıdığını, savrulduğunu ve karanlıkta sürüklendiğini" savundu.

Bahçeli, "Bu nedenle kriz çıkarma, toplumsal kargaşa ve çatışma yaşayan ülkelerin buhranlarını Türkiye'ye yansıtma hususunda özel ve kahredici bir mücadelenin içindedir. CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir.Türkiye'de can ve mal güvenliği olmadığını hezeyanla ifade ederek nasıl bir çukurun içine düştüğünü ispatlamıştır. Kılıçdaroğlu yoldan çıkmış, Türkiye'yi uçuruma itmek için pusuya yatmıştır. " ifadesini kullandı.

Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Milletvekili, MHP, Politika, Güncel

Kaynak: AA


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