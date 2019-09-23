Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hastane önünde bir açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin mide bulantısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, korkulacak bir durum olmadığını ve şuurunun açık olduğunu belirtti.

Yalçın konu hakkında şunları söyledi:

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

"Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Sosyal medyada bazı söylentiler var. Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir sorunu yoktur. İddia edildiği gibi bir durum yok. Tektikleri gerçekleştiriliyor. Şuuru açık ve istirahat ediyor. Hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapacaktır"