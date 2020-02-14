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Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binanın çökmesi sonrası, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sorulan "İhmal var mı?" sorusuna, "Binanın yarın yıkılması planlanıyordu sahipleri tarafından ancak bugün bir şekilde yan yattı" ifadelerini kullandı.

14.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:24

Emek Caddesi Sokak'ta daha önce tedbir amaçlı boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuya ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bahadır, "Binanın yarın yıkılması planlanıyordu sahipleri tarafından ancak bugün bir şekilde yan yattı" ifadelerini kullandı.

"ALTINA KAĞIT TOPLAYICININ GİRDİĞİ SÖYLENİYOR"

Bahadır, "Bu bina biliyorsunuz, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan bir bina. Öyle olunca biz binayı boşalttık. Yarına da yıkılması planlanıyordu sahipleri tarafından. Ancak bugün bir şekilde yan yattı. Yan yatınca da yanındaki binaya zarar veriyor. Yeni binada can kaybımız yok. Bu bina ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Altına kağıt toplayıcı birinin girdiği söyleniyor. Görgü tanıklarından biri çıktı diyor. Biri ise var diyor. AFAD burada, kurtarma ekipleri burada. Köpeklerimiz kokladılar, çalışmalar devam ediyor. Moloz var burada onu alacağız ve altına bakacağız" şeklinde konuştu.

POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Bahçelievler'de Emek Caddesi Narlı Sokak'ta daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtilen boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, arama kurtarma ekipleri enkazda tarama yapıyor.

Son dakika: BahçelievlerSon dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü

Son dakika: BahçelievlerSon dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı

Hakan Bahadır, Bahçelievler, İstanbul, Narlı, Güncel


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