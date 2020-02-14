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Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü

Son dakika: İstanbul Bahçelievler Emek Caddesi Narlı Sokak'ta daha önce tedbir amaçlı boşaltılan 7 katlı bina yanındaki binaya doğru çöktü. Arama kurtarma ekipleri, yoldan geçenlerin enkaz altında kalma ihtimaline karşı olay yerini tarıyor. Olay yerinden ilk görüntüler de geldi.

14.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:08

İstanbul 'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Bina yan taraftaki binaya doğru çökerken, enkaz altında kalan olup olmadığı araştırılıyor.

POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Bahçelievler'de Emek Caddesi Narlı Sokak'ta daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtilen boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, arama kurtarma ekipleri enkazda tarama yapıyor.

BİR AY ÖNCE BOŞALTILDI

Bina, depremde hasar gördüğü için bir ay önce boşaltıldı.

"BİNA İÇİNDE HURDACI OLDUĞU BİLGİSİ VAR"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "Bina içinde birkaç hurdacı olduğu bilgisi var." dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILDI"

İstanbul Valiliği ise çöken binayla ilgili şu açıklamayı yaptı "Siyavuşpaşa Mahallesi'nde saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır."

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü

Bahçelievler, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (31)
MÜHENDİS:Ağzı olan konuşuyor. . Her bina çökmesinde herkes müteahhitten dert yanıyor. Sayın arkadaşlarım hadi müteahhit şantiye şefine herşeyin projeye uygun yapılması talimatını verdiyse ve mühendis işini düzgün yapmadıysa veya mühendiste işini düzgün yaptı o binanın demirci, kalıpçı ustası işini düzgün yapmadıysa veya beton firması işini düzgün yapmadıysa veya çelik fabrikası adi demir üretip kaliteli gösterdiyse herşeyde bilip bilmedn konuşmayın sizler sayesinde müheahhitleri günahlarından arındırdınz. .
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XX:binaları çürük yapan bu müteahhitleri, devletin yakasına yapışıp gereğini yapması lazım. yıkılan binaların müteahhitleri müebbet hapis cezası almalı
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DELİ AMA DAHİ:tanıdığım bir çok müteahit intihar etti yada battı bütün servetini kaybetti
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CERRAH:Durum şimdiden böyle iken Allah muhafaza depremi düşünemiyorum...
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VATANDAŞ:Birinci katı ruhsatlı, diğer altı katı kaçaktır kimbilir. Çık babam çık. . .
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FUAT:herşey çok güzel olacak dedi birileri istanbulun hali bu
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FUATA CEVAP:COK CAHİLSİN COK YORUM OLSUN DİYE YORUM YAPMA ASALAK
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5 0
EGEMEN:Hayat sana güzel imamoğlu
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10 21
CEHEPE:OKADAR SAÇMA YAZMIŞSINKİ ADAM SANKİ GÖKTEN APARTMAN İNDİRECEK İSTANBULUN HERYERİNDE BÖYLE BİNALAR VAR ZAMANLA DÜZELİCEK ŞEYLER BUNLAR BUKADAR PARTİZAN OLMAYIN KARA CAHİLLLER
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28 4
AHMET:bina eski bina . . . kimin zamanında yapıldığını bir araştır. . hemen çuvala dalma. .
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