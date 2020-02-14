Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü

İstanbul Bahçelievler 'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Bina yan taraftaki binaya doğru çökerken, enkaz altında kalan olup olmadığı araştırılıyor.

POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Bahçelievler'de Emek Caddesi Narlı Sokak'ta daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtilen boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, arama kurtarma ekipleri enkazda tarama yapıyor.

BİR AY ÖNCE BOŞALTILDI

Bina, depremde hasar gördüğü için bir ay önce boşaltıldı.

"BİNA İÇİNDE HURDACI OLDUĞU BİLGİSİ VAR"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "Bina içinde birkaç hurdacı olduğu bilgisi var." dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILDI"

İstanbul Valiliği ise çöken binayla ilgili şu açıklamayı yaptı "Siyavuşpaşa Mahallesi'nde saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır."

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ