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Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olarak inşa edildiği öğrenildi. Binanın yıkılmadan önceki fotoğraflarına Google Maps'ten ulaşıldı ve son iki katının sonradan yapıldığı görüntülendi.

14.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:15

'de 7 katlı boş bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından vahim bir iddia ortaya atıldı. Maps görüntülerinde 5 katlı olarak görünen bina, yıkıldığında 7 katlı idi. Bu veriler doğrultusunda söz konusu binada 2 katın kaçak olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

Devrilen binanın Google Maps'teki görselinde 2 katın sonradan inşa edildiği görülüyor

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliğinden de çöken binayla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır.

Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

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Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

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