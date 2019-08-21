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Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü

Bakan Hulusi Akar, Mark Esper arasındaki görüşmede Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.

21.08.2019 21:36
Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bu gün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜVENLİ BÖLGENİN HEMEN OLUŞTURULMASI KONUSU VURGULANDI

Bakan Akar tarafından görüşmede Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

HEYETLERİN TEKRAR BİR ARAYA GELMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.

Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü

James Mattis, Hulusi Akar, Politika

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