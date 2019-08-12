Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya kritik Suriye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hafta içinde Washington ile Suriye'de güvenli bölge konusunda mutabakat sağlandığını hatırlatan Akar, "ABD ile müşterek harekat merkezi kısa süre içinde kurulacak. Biz samimiyet yerine, çok somut hedefler koyduk. Temennimiz, müttefikimiz olan ABD'nin ve askerlerinin yaptıkları konuşmalar ve sözler çerçevesinde bu sürecin ilerlemesine gayret göstermesi. Herhangi bir aksilik çıktığı zaman, bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak" dedi.

"SALDIRILARA MİSLİYLE MUKABELE EDERİZ"

Akar, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de 4 milyon civarı sivilin barındığı İdlib'de ateşkesin korunması için vardığı mutabakata yönelik ihlaller üzerinden Moskova'ya da mesaj verdi:

"Biz burada ateşkesin sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değişik kurumlarımız vazifeler yapıyorlar. Ilımlı muhalifler kendi topraklarını korumak için gayret gösteriyorlar. Tüm bu olumlu görüşme ve niyetlere rağmen Rusya destekli rejim, ahlak dışı saldırılarını sürdürüyor. Yaşlı genç demeden haziran ayından bu yana 400 civarında sivil ve masum insan hayatını kaybetmiş durumda. Binden fazla Suriyeli kardeşimiz de yaralanmış durumda.

Zaman zaman 12 gözlem noktamıza saldırı oluyor. Açıkça Rusya nezdinde de dile getirdik. Burada bize yönelik saldırılara misliyle mukabele ettiğimizi ve edeceğimizi dile getirdik. Onlar da bunun yanlışlıkla olduğunu söylüyor. Bu ıstırabın bitmesi için Rusya'yla görüşmelerimiz sürüyor."

GÜVENLİ BÖLGE PLANI

Suriye'nin kuzeyinde kurulması beklenen güvenli bölge planı, uzun bir süredir ABD ile Türkiye arasındaki ihtilaf konularından birini oluşturuyordu. Hafta başında Ankara'da iki taraftan askeri yetkililer bir araya gelerek müzakerelere başlamış, sonra da konuya ilişkin uzlaşma sağlandığı haberi gelmişti.

Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanması yönünde mutabakata varıldığı, bu çerçevede güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezinin kurulacağı belirtilmişti.

"DOĞU AKDENİZ'DE OLDUBİTTİYE İZİN YOK"

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ve Kıbrıs Rum yönetimiyle bu konuda yaşanan ihtilaf hakkında da konuşan Akar, "Barışçıl çözümden yanayız. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını tekrarlamak istiyorum. Oldubittiye müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi, askeri, ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude olduğunu aktarmak istiyorum. Hakkımız hukukumuz var, komşularımızın bunlara uymasını istiyoruz. Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Akdeniz'de sahip olduğu ruhsat alanlarında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarındaki arama ve sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sondaj çalışmalarına devam eden Fatih gemisinden sonra Yavuz sondaj gemisi de hafta içinde kazı çalışmalarına başladı.