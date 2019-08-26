Son Dakika! Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte birliklerde inceleme ve denetimlerde bulunmak üzere Erzincan'a geldi. Burada basına konuşan Akar, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi hakkında, "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak" ifadesini kullandı.

Suriye'de güvenli bölge için ABD ile birlikte yürütülen Birleşik Müşterek Harekat Merkezi hakkında da konuşan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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