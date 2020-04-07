Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek

Türkiye'de görülen koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli görevi üstlenen sağlık çalışanlarına bir jest de TSK'dan geldi. Evlerine gidemeyen sağlık çalışanları orduevleri ve askeri misafirhanelerde konaklayabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor.

KARARGAHLARA ZİYARETÇİ ALINMIYOR

Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

ORDUEVLERİ SAĞLIKÇILARIN HİZMETİNDE

Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

Selimiye Astsubay Orduevi, deniz ve hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevi'nde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı. Sağlık çalışanlarının söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de bugüne kadar 30 bin 217 kişide görülen ve 649 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınıyla mücadelede toplum birçok farklı kesimi fedakarlık sergiliyor. Bulaşma hızının çok yüksek olduğu hastalıkla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için evlerine gidemediklerinden dolayı birçok otel ve devlet misafirhanesi de kapılarını açmıştı.