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Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de yapılan harekatlar sonucu terör koridoru oluşturma meselesinin bittiğini belirterek, "Şu ana kadar Afrin'e 400 binden fazla Suriyeli dönüş yaptı" dedi.

21.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'de gerçekleştirilen harekatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Yaptığımız harekatlar sonucu terör koridoru oluşturma meselesi bitti. Şu ana kadar 'e 400 binden fazla Suriyeli dönüş yaptı." dedi

"SMO, EL KAİDECİ DEĞİL"

Suriye Milli Ordusu'na yönelik gelen eleştirilere yanıt veren Akar, "Bu insanların El Kaideci falan olmaları söz konusu değil. Bunların amacı bir şekilde ülkelerini kurtarmaktır. Kendi ülkesi için çalışan bir gruptan söz ediyoruz.Amaçları ülkelerini kurtarmak. Ödemeleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılmıyor" dedi.

"MKE'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Akar, "MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek." dedi. İHA ve SİHA'ların yüzde 90'ının yerli olduğunu belirten Akar, "Şu anda ülkemiz çok şükür İHA ve SİHA'larıihraç edecek duruma geldi." dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Bakan Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zafiyet söz konusu değil." dedi.

Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü

Hulusi Akar, Suriye, Afrin, Politika, Dünya, Güncel


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