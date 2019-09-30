Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da Yeni Ekonomi Programını açıkladı. Albayrak, 2020-2022 yılları arasını kapsayan program kapsamında cari açık, istihdam, büyüme, ihracat, gibi temel makro göstergeleri kamuoyu ile paylaştı. 2019 enflasyon hedefinin yüzde 12 olduğunu açıklayan Albayrak, "2020 hedefi yüzde 8,5, 2021 hedefi yüzde 6, 2022 hedefi ise yüzde 4,9" dedi.

Cari denge hedeflerini de açıklayan Albayrak, "2019'da cari denge/GSYH beklentisi yüzde 0,1, 2020 cari denge/GSYH beklentisi - yüzde 1,2, 2021 cari denge/GSYH beklentisi -yüzde 0,8, 2022 cari denge/GSYH beklentisi yüzde 0,0." ifadelerini kullandı.

2019 büyüme hedefinin yüzde 0,5 olduğunu söyleyen Albayrak, 2020-2021-2022 hedefini yüzde 5 olarak açıkladı. Albayrak işsizlik hedeflerinin ise, 2019 için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6 , 2022 için yüzde 9,8 olduğunu söyledi.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"TÜRKİYE KÜÇÜLMEDİ"

"2019 ve 2020 yılını dengelenme yılı olarak belirledik. Tarihin en büyük kur saldırısının yaşandığı, iki seçimin yapıldığı, Avrupa ekonomisinin küçülme yaşandığı zor bir dönemde dengelenme hedefimizi başarıyla tamamladık. Yaşanılan sıkıntıların geçici olduğuna inandık. Bu duruşumuz birilerini hep rahatsız etti. Yalanlarla, iftiralarla saldırdılar. Çok şükür biz dik durduk.Malumunuz yaşanan kur ataklarının ardından büyük bir resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu dengelenme ile tamamlama yolunda devam ediyoruz.

Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. Cari fazlada Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz. Dengelenme sürecinde Türkiye küçülmedi. Yılın ikinci yarısında, ertelenen özel tüketim ivmelenecek. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesindeyiz. Dengelenme hedefini başarıyla uyguladık. Bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecini de başlatacağız. 112 eylemin 44'ü hayata geçirildi.

"2019 ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 12"

Eğer ekonomide güçlü olmayı amaçlıyorsak enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz olmayı sürdürecek. Bundan sonraki hedefimiz enflasyon olacak. 2019 enflasyon hedefi yüzde 12. 2020 hedefi yüzde 8,5. 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9.

"2019 YILINI CARİ FAZLA VEREREK KAPATACAĞIZ"

Cari denge konusu da öncelikli hedeflerimiz arasında. Yılı inşallah cari açık değil cari fazla vererek kapatacağız.

2019'da cari denge/GSYH beklentisi yüzde 0,1, 2020 cari denge/GSYH beklentisi - yüzde 1,2, 2021 cari denge/GSYH beklentisi -yüzde 0,8, 2022 cari denge/GSYH beklentisi yüzde 0,0. Burada kilit kelime değişim. Lüks tüketim malları ithalatına yönelik tedbirlerimiz 2020'de de devam edecek. İhracatı destekleyen kredi politikası devam edecek.

2019 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi yüzde 2,9, 2020 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi yüzde 2,9, 2021 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi yüzde 2,5, 2022 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi yüzde 1,5.

Vergi reformu ile ilgili adımları atmaya başlıyoruz. Vergi denetimlerinin etkinliği artırılacak.

"2019 BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 0,5, İŞSİZLİK HEDEFİ YÜZDE 12,9"

Bu yıl büyüme hedefinin bir miktar uzağında kalacağız. 2019'da büyüme yüzde 0,5 olacak, 2020-2021-2022 hedefi yüzde 5. Büyüme ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar yaptık.

2019'de işsizlik hedefi yüzde 12,9, 2020'de yüzde 11,8, 2021'de yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8. Orta vadede de işsizlikle mücadele edeceğiz.

"TÜRKİYE YENİ BİR EKONOMİK MODELE GEÇİYOR"

Bankalar için temiz bir sayfa açıldığını göreceğiz. Dolarizasyonun azaltılması için çalışacağız. Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız. İstanbul Finans Merkezi'ni 2021 sonunda devreye alacağız. Türkiye yeni bir ekonomik modele geçiyor. KOBİ'lerimize ayrı bir önem vereceğiz."