Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Bölgemizdeki en dayanıklı bankalar ülkemizde. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek." dedi.

"ESKİYE BAKANLAR KAYBEDECEK"

Albayrak ayrıca Türkiye ekonomisiyle ilgilide, "Bölgemizdeki en dayanıklı bankalar ülkemizde. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek. 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız. Yeni yüzyılı yeni perspektifle yorumlamak gerekir. Eskiye bakanlar kaybedecek" ifadelerini kullandı.