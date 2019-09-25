Haberler » Ekonomi » Haber

Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bölgemizdeki en dayanıklı bankalar ülkemizde. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek. 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız. Yeni yüzyılı yeni perspektifle yorumlamak gerekir. Eskiye bakanlar kaybedecek" dedi.

25.09.2019 21:56

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Bölgemizdeki en dayanıklı bankalar ülkemizde. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek." dedi.

"ESKİYE BAKANLAR KAYBEDECEK"

Albayrak ayrıca Türkiye ekonomisiyle ilgilide, "Bölgemizdeki en dayanıklı bankalar ülkemizde. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek. 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız. Yeni yüzyılı yeni perspektifle yorumlamak gerekir. Eskiye bakanlar kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:17 "Promosyon sektörü yaklaşık 60 bin kişiyi istidam ediyor"
22:08 Tvf/sönmez: iş yapmadan önce birbirimizi tanımalıyız
21:56 Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız
21:12 TANAP 20 ilde bin proje ile çevreyi ve kalkınmayı destekledi
20:59 Deik/kolbaşı: çin ile ilişkilerimiz hak ettiği yerde değil
20:38 UNCTAD 2019 Ticaret ve Kalkınma Raporu tanıtıldı
20:38 "Ülkelerine iyi anılarla dönmelerini sağlamamız gerekir"