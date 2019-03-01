Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni KOBİ destek paketini açıkladı. Albayrak, "25 milyar TL tutarındaki yeni KOBİ paketi hayırlı olsun" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti:

"DESTEK OLAN 17 BANKAYA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paketimiz tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz."

AYLIK FAİZ YÜZDE 1,54 OLACAK

Uygulamadan sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL'ye kadar ciroya sahip tüm KOBİ'ler yararlanacak. Kredilere Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vade yapılacak. Aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacak.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım: