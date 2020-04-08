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Son dakika: Tükiye’nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hızla yükseliyor

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yükselmeye devam ettiğini belirtti.

08.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:14

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin son durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı. Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Albayrak, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimizgerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz."

Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor

FOTOĞRAFLARI DA PAYLAŞTI

Albayrak inşaata ilişkin son durumu anlatan fotoğrafları da paylaştı.İşte Akkuyu NGS'den görüntüler:

Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor
Son dakika: Tükiye’nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hızla yükseliyor
Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Berat Albayrak, Akkuyu, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor
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Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: Tükiye’nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hızla yükseliyor - Ekonomi

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