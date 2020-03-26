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Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların verdiği taahhütlerin takipçisi olunacağını belirterek, "Vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" dedi.

26.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:17

Türkiye 'de koranavirüsün etkilerini azaltmak için kamu ve özel bankalar tedbir paketlerini açıklayarak, vatandaşların ve şirketlerin kredi ödemelerini erteleme kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, bankaların taahhütlerinin takip edileceğini söyledi. Vatandaşlara da seslenen Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na şikayette bulunabileceklerini ifade etti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler."

VATANDAŞ İÇİN ŞİKAYET KANALLARI

Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte ise "Kovid-19 ile mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşlarımız, BDDK iletişim kanallarına başvuru yaparak bilgi edinebilecek, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecek" ifadesi kullanıldı.

İnfografikte, dilekçeyle başvuracak vatandaşlar için iletişim ve adres bilgileri verilirken, "https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/" adresinden de online şikayette bulunulabileceği aktarıldı.

Twitter üzerinden ise "HmbSosyalMedya" etiketiyle şikayette bulunulabilecek. Şikayet için kullanılabilecek çağrı merkezi numarası ise "0850 222 23 35" olarak duyuruldu.

Albayrak'ın yaptığı paylaşım şöyle:

Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK’ya şikayet edebilir
Etiketler: Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir

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