Bakan Albayrak, Bedelli Askerlikten Elde Edilecek Geliri Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki son gelişmeleri Twitter'dan değerlendirdi. Albayrak, "119,1 milyar TL'lik vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 9 milyar TL'lik beklentimizin 500 milyon TL, İmar Barışında 6 milyar TL'lik beklentimizin de 4 milyar TL üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"POZİTİF BİR HAFTAYI TAMAMLADIK"

"Ekonomi politikalarımız açısından pozitif bir haftayı tamamladık. Bu hafta en önemli gelişmeler tahvil faizlerimizde oldu. Yüzde 17.67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerimiz 5 ayın en düşük seviyesine geldi. 2 yıllık tahvil faizleri de 7.2 puanlık düşüşle yüzde 18.79 oldu.

"BÜTÇE GELİRLERİMİZ YEP BEKLENTİLERİMİZDEN DE İYİ SEYREDİYOR"

Maliye politikalarımızda da, bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz. Bütçe gelirlerimiz YEP beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630,5 milyar TL olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor.

"VERGİ DIŞI GELİR HEDEFİNİN DE ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"

119,1 milyar TL'lik vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 9 milyar TL'lik beklentimizin 500 milyon TL, İmar Barışında 6 milyar TL'lik beklentimizin de 4 milyar TL üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz.

Bugün yayınlanan sanayi üretim rakamları özellikle Eylül ayında bir küçülmeyi gösterse de, dengelenme süreci beklentilerimizin çok ötesinde değildir. YEP'te net ihracatın büyümeye 1,4 puanlık etki yapmasını bekliyorduk. Son gerçekleşmeler ışığında beklentimiz 2,4 puan oldu.

"BÜTÇE DİSİPLİNİNİ TÜM ALANLARDA TAVİZSİZ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yatırımcı güvenini güçlendirecek, özellikle Avrupa'daki yavaşlamanın ve kur şoklarının sanayicimize etkisini en aza indirecek adımlarımıza devam edeceğiz. YEP'te ilan ettiğimiz prensiplerimizi yatırımlar ve bütçe disiplini başta olmak üzere tüm alanlarda tavizsiz sürdüreceğiz."