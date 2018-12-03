Bakan Albayrak Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayra, enflasyonun Kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 olmasının ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Albayrak, " Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir göstergesidir" dedi.

Albayrak açıklamasında şunları söyledi:

"DÜŞÜŞÜN SÜRECEĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,44 düştü. Üretici fiyatlarında da yüzde 2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24.34'ten yüzde 20.72'ye geriledi. Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir.

"DENGELENME ENFLASYON RAKAMLARINDA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞTIR"

Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.

"DENGELENME SÜRECİ ETKİSİNİ ARALIK AYINDA DA GÖSTERECEK"

Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

"YAPISAL ADIMLARI DAHA DA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

2019'da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.