Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştirdi. Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de yüzde 4,9 olacağını söyleyen Albayrak, "2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programnda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldi. Bankacılık sektörünün riskleri rahatlıkla yönetilebilecek seviyede. Ekonomik aktivitede 2019 yılının ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gerçekleşti. Finansal saldırılara zamanında yapılan müdahalenin ardından finansal piyasalar normalleşti. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları ve güven endekslerindeki iyileşme toparlanma sürecini desteklemektedir.

"İŞSİZLİĞİN 2019'DA YÜZDE 12,9 OLMASI TAHMİN EDİLİYOR"

Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir. 2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor.

"E-FATURA İLE 2,5 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLANDI"

25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş ve iletilmiştir. Bu sayede yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf sağlanmıştır. Kurda istikrar sağladık. İvme finansman paketiyle 33 milyar TL kredi, firmaların imkanına sunuldu. 2019 sonu itibarıyla bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 3'ün altında tutmayı hedefliyoruz. Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak.

"ESNAF VE SANATKARLARA 2,2 MİLYAR LİRA ÖDENEK ÖNGÖRÜLÜYOR"

Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek. Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı. Halk Bankası'nca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.

"BES'TE KATILIMCI SAYISI 6,8 MİLYON KİŞİYE YÜKSELDİ"

KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında 5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandı. Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz. 2019 yılı Kasım ayıitibarıyla bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı6,8 milyonkişiye, devlet katkısı fon tutarı 16,4 milyar TL'ye, toplam fonbüyüklüğü ise 112,8 milyar TL'ye yükseldi."