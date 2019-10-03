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Bakan Albayrak enflasyonun tek hanelere gerilemesini değerlendirdi: Büyük bir aşamayı geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun tek hanelere gerilemesinin ardından, "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık." mesajını paylaştı.

03.10.2019 12:03

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 9,26'yla Temmuz 2017'den bu yana ilk kez tek haneye inmesini değerlendirdi. Albayrak, söz konusu gelişme için "Büyük bir aşamayı geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"TEK HANEYİ YAKALADIK"

"İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında yüzde 25 seviyesindeki TÜFE'de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE'de tek haneyi yakaladık.

"SONUNDA KAZANACAĞIZ"

Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak vesonunda kazanacağız."

Enflasyon Temmuz 2017Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi

Bakan Albayrak enflasyonun tek hanelere gerilemesini değerlendirdi: Büyük bir aşamayı geride bıraktık

Berat Albayrak, Twitter, Eylül, Ekonomi, Güncel

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