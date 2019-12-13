Son dakika: Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi tek haneye düşürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Kayseri'de konuştu. Faizlere ilişkin müjdeli bir haber veren Albayrak, kamu bankalarının 2020 öncesi faizleri tek haneye indireceğini söyledi.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

"Yüzde 5 büyüme oranını son çeyrekte yakalayacağız. Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik. Küresel kriz ve ekonomik saldırıya rağmen cari fazla verdik

"TL'DE GÜVENSİZLİK SAĞLAMAYA ÇALIŞANLAR KAYBETTİ"

Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı. Öncü göstergeler değişim zamanı geldiğini gösteriyor. Yıl sonunu enflasyonda yüzde 12'nin altında kapatırız TL'de güvensizlik sağlamaya çalışanlar kaybetti.

"KAMU BANKALARINDA FAİZLER TEK HANEYE DÜŞECEK"

Kamu bankaları yüzde 9-11 oranını reel sektöre yansıtacak. Kamu bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek."