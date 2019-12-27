Son Dakika: Bakan Albayrak: Kamu bankaları konut kredisi faiz oranını 0,79'a indirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ev hayali kuranlar için müjdeli bir haber verdi. Albayrak, kamu bankalarının sıfır konutlarda faizi 1 Ocak itibariyle yüzde 0,79'a indireceğini duyurdu. Kamu bankaları daha önce de konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekerek, 0,99 yapmıştı.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

"Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indirecek. Enflasyon hedefimiz yüzde 8,5 ama bunun da altına ineceğiz.

"2020'DE ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK"

Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı. Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik. 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. 2020'de enflasyon daha da düşecek."