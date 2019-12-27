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Son Dakika: Bakan Albayrak: Kamu bankaları konut kredisi faiz oranını 0,79'a indirecek

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Ocak itibariyle kamu bankalarının sıfır konutlarda faizi yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indireceğini söyledi.

27.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ev hayali kuranlar için müjdeli bir verdi. Albayrak, kamu bankalarının sıfır konutlarda faizi 1 Ocak itibariyle yüzde 0,79'a indireceğini duyurdu. Kamu bankaları daha önce de konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekerek, 0,99 yapmıştı.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

"Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indirecek. Enflasyon hedefimiz yüzde 8,5 ama bunun da altına ineceğiz.

"2020'DE ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK"

Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı. Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik. 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. 2020'de enflasyon daha da düşecek."

Son Dakika: Bakan Albayrak: Kamu bankaları konut kredisi faiz oranını 0,79'a indirecek

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