Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek. KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun." dedi.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

"TÜRKİYE ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDECEK"

"Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı. Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek.

"KÜLLİYE AZ ÖNCE İMZALADI"

KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun. İkinci el otomobil satışlarında KDV uyuşmazlığı sorununu da çözmüş olduk. Konutta Mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Faizler yüzde 1,28'lere geldi. Tahminim Mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98'i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.

ALTYAPI YATIRIMLARI

Türkiye beton yaptı, ne yaptı falan diyenler var. Türkiye bölgesinin en büyük altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik, bu sayede New York'ta çekmeyen telefon Türkiye'de sorunsuz çekiyor. Batacak denen THY dünyanın rekor kar ile dünya basınına manşet oldu."