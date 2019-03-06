Son Dakika! Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programında açıklamalarda bulundu. Konkordato süreci hakkında konuşan Albayrak, 318 firmanın konkordatodan çekildiğini belirterek, "Süreç tersine döndü" dedi.

Albayrak'ın konuşmalarından satır başları:

2019 YILINDA ENFLASYON HEDEFİN ÇOK ALTINDA GERÇEKLEŞECEK

Enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesine inerek yüzde 20'nin altına geriledi. Özellikle tanzim satışlarla gıda fiyatlarındaki spekülatif fiyatlamayı önledi. Özellikle bunun altını çizmemiz lazım, çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağlamıştır. Yapısal adımlarla birlikte yılın 2. yarısında çok güçlü neticeleri göreceğiz. Çok net ifade ediyorum, 2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonumuzun çok altında gerçekleşecek. Maliyetler çok hızlı bir şekilde düşecek.

AZAMİ LİMİTİ 5 MİLYON TL'YE ÇIKARIYORUZ

Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık. Gelen yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti de 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz.

5,4 MİLYAR LİRALIK KREDİYİ KONKORDATODAN ÇIKARDIK

Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı, böylece 5,4 milyar liralık krediyi konkordatodan çıkardık. Mart, Nisan ayı gibi toplam 10 milyar liralık bir paket konkordatodan çıkmış olacak. Konkordato müracaatları Ocak, Şubat ayında yüzde 50'den fazla azalma gösterdi. İyileşme, dengelenme sürecini çok net görüyoruz.