Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Kamu bankaları, faizi yüzde 8-10 bandına çekecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası ile Buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak kamu bankalarının faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğini söyledi.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık. Uluslararası sermaye piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, uluslararası sermaye piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor. İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir.

"KAMU BANKALARI FAİZLERİ YÜZDE 8 İLE 10 BANDINA ÇEKECEK"

Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık.

"ENFLASYONDA YÜZDE 8,5 HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz. Enflasyonda bu yıl belirlediğimiz yüzde 8,5 hedefine ulaşacağız. Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır. 2020'de kaliteli büyüme trendini yakalayacağız."