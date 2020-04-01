Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim süreci sonrası ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin durumu merak konusu olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuya açıklık getirerek, ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin süreç boyunca ödenmeye devam edeceğini açıkladı.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz."

"UZAKTAN EĞİTİMİN BAŞLADIĞI GÜNDEN İTİBAREN ÖDEME YAPILACAK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Çin'den sonra uzaktan eğitim konusunda 2. ülkenin Türkiye olduğunu belirten Selçuk, "Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" dedi.