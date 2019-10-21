Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli memleketine geri döndü

TRT World Forum'un açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı." şeklinde konuştu.

"SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR SİYASETLE ÇÖZÜLEBİLİR"

"Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke terör tehdidiyle tek başına mücadele edemiyor. Bazı siyasi gruplar terörist gruplara destek veriyor. Aşırı sol gruplar Avrupa'da PKK'yı terörist gruplarından çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye Suriye'de siyasi süreci şiddetle destekliyor. Siyasi bir uzlaşma için sükuneti sağlamamız lazım. İdlip'de yapmaya çalıştığımız buydu. İnsani facianın önüne geçmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti. Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık.

"BİZİM İÇİN YPG DE DEAŞ DA AYNIDIR"

Biz Suriye'yi işgal etmiyoruz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten çok önemsiyoruz. Biz değil, YPG orada demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor. Bizim için YPG de DEAŞ de aynıdır.

(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi. Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil. Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 360 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de.