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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı

Son dakika: Suriye'de güvenli bölge hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD tarafından atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır" dedi.

10.09.2019 12:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Suriye'de ABD ile birlikte kurulması beklenen 'güvenli bölge' hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "ABD tarafından atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar, kozmetik adımlardır. ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle (YPG/PKK) girdiği angajmanlardan ötürü sözünü tutmamıştır" dedi.

Kıbrıs meselesinde de "Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur" ifadesini kullandı.

HAVA VE KARADAN DEVRİYE SÜRÜYOR

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, havada yapılan ortak devriyelerin ardından, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine Pazar günü başladı.

ABD'Lİ KOMUTANLAR GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlere devam edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceği vurgulandı.

ABDABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor

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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Politika, Dünya, Güncel

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