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Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı yeni açıklamada "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. 2 ayda hayat normale döner" dedi.

12.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:10

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli bir haber geldi. Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, virüsün 2 ay sonra etkisini yitireceğini belirterek hayatın normale döneceğini söyledi.

"2 AY DİRENELİM"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" ifadelerini kullandı.

DSÖ DE HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'nun görevlendirdiği ekibin başında bulunan ve hükümete danışmanlık yapan Zhong Nanshan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs kriziyle ilgili tarih verdi.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre; 83 yaşındaki Nanshan, salgının ne zaman biteceği yönünde sorulan bir soruya "Pandeminin Haziran ayında bitmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.

"TEKRARLAMA ORANI ÇOK DÜŞÜK"

Çin'de durumun iyiye gittiğini belirten Zhong, "İyileşen hastalarda enfeksiyonun tekrarlama oranı çok düşük. Bu da insanlık için umut verici" ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÜZERİNDE 4 BİNİ AŞKIN İNSAN ÖLDÜ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle toplamda 4 bin 641 kişi yaşamını yitirdi. 120 bini aşkın vakanın bulunduğu ölümcül virüste, 70 bine yakın kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

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Etiketler : Sağlık, Politika, Güncel

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Yorumlar (15)
NAİL NOĞAY:SAYIN BAKANIM HER AN VE ZAMANIMIZDA GÜVENİRLİĞİNİZİ SARSMADINIZ. HER ZAMAN HER KONUDA ÜLKESİNİ VE HALKINI SAVUNAN ADAM OLDUNUZ. RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN İNŞAALLAH.
Cevap Yaz 1 3
PAŞALI:Maskeye, Temizlik malzemelerine, Kolonyağına çok fazla zam yapan fırsatçılar unutmayın namaz 5 vakit farz, Ahlak 24 saat farz.
Cevap Yaz 1 9
BEYİN BEDAVA:ee kış gelince de hastalığın etkisi azalıyordu hani :) mikroplar falan ölüyordu?
Cevap Yaz 0 0
:):beyin bedava hakkaten. :D:D mikrop ve virüs farklıdır. . . .
0 1
REF:Sizden hic bir başarı beklemiyoruz kafanızı yormayın siz ancak sat sav modelini güzel yaparsınınız
Cevap Yaz 2 1
ADANALI:cep telefonumuz made in china , ev aletlerimiz made in china , bigisayarımız made in china , Ecelimiz made in china.
Cevap Yaz 0 6
KAZIM:Sayın Bakanımız krizi çok güzel yönetiyorsunuz. Selam ve saygılarımı sunarım
Cevap Yaz 8 15
SEDEF HASTASI:Sedef hanım, mültecilere (sadece Suriyeliler için) 40 Milyar $ harcamış olan bir hükümet Merkel''den gelen paraya mı tamah eder? Yok kanalı Katarlılara satacakmış, falan. Çok sığ düşünceler bunlar.
0 0
SEDEF:Onların tek derdi para göçmenleri alacaklar biraz merkel para versin Sonra kanalı Katar’a satıcaklar
6 6
KAZIM AÇIKYOL:Sayın bakanım krizi bizzat yönettiniz. Emeğinize sağlık, selam ve saygılarımı sunarım.
Cevap Yaz 7 9

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