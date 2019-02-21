21 Şubat 2019, 13:00
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Bakan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 85 Konut, 5 Ahır, 1 Okul ve 2 Cami Hasar Gördü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün akşam meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23'te meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu.

Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, ''Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor diye konuştu.

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3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (2)
ABONDAN ZİYERİ: eski yapı tarihi eser sit alanı bunları yıkmak lazım tarıhı eserleride güçlendirip şahıslara bedeli verilip boş olması lazım
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TALİP ZEHİROĞLU: Bir cinayet olduğu ortada, o delilleri karartmak için o eylemleri yapanlara on yıl hapis çok az gelir. Daha çok Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir vatan evladı nasıl yetiştirilir yerini kimler doldurabilir.
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