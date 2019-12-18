Son dakika: Bakan Dönmez: 2020'nin ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğal gaz arayacağız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından düzenlenen "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı"nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya'daki gelişmelere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Dönmez, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz'de münhasır ekonomik alan mutabakatının BM'ye bildirildiğini hatırlatarak, "Petrol ve doğal gaz ruhsatlandırma çalışmalarına 2020'nin ilk aylarında başlayacağız" dedi.

"TESCİL SÜRECİ AŞAMASINDAYIZ"

Bakan Pekcan konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Libya ile deniz yetki alanlarının mutabakatına ilişkin bir anlaşma yapılmıştı. Meclisimizden geçti. Libya yönetiminde de bu onaylandı. Şu anda bunların BM gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Bu süreç tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak petrol ve doğal gaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Öyle tahmin ediyorum 2020'nin yani önümüzdeki yılın ilk aylarında bu süreci başlatmış oluruz."