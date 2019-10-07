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Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacağını duyurdu.

07.10.2019 11:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Antalya'da 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. Bakan Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak." açıklamasında bulundu. Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

"ENERJİDE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Önce yerli ve yenilenebilir diyoruz. Amacımız budur.

Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bir zamanlar bu işleri yapabilmek için finans sağlayamayan teknik alt yapısı olmayan Türkiye nerede, 2 sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almaya çalışan ve Doğu Akdeniz'de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede.

Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda Kasım ayının 2. haftasını enerji çalışanlarının haftası olarak kutlayacağız. Sektörümüzde 500 bin kişi çalışıyor. Enerji çalışanları haftası bizimle çalışmak isteyen pek çok kişinin katılımları konusunda yardımcı olacak. Bu ve benzeri uygulamalarımızla enerjide örnek olmaya devam edeceğiz.

"FATİH, SONDAJINA DEVAM EDİYOR"

Fatih, Finike bölgesinde 4 bin 300 metrede sondajına devam ediyor, 500-600 metre daha derinleştireceğiz.

"GÜNEYDOĞU'DA PETROL KEŞFİMİZ VAR"

Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var. Hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimine başlayacağız. Yatayda çatlatma yapmak suretiyle teknolojinin sadece ABD'de değil Türkiye'de kullanılacağını göstermiş olacağız"

Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak

Fatih Dönmez, Güzelyurt, Antalya, Ekonomi, Güncel

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