Bakan Gül'den Öcalan Açıklaması: İstanbul Seçimiyle Alakalı Değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ev sahipliğinde bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Gül, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesine ilişkin "Çözüm süreci ve İstanbul seçimiyle ilgi değil" dedi.

YSK'NIN GEREKÇELİ KARARI

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesiyle ilgili kararının gerekçesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Gül; "YSKkararı ile konuşuyor. Gerekçeyi paylaşmadan herkes kararı yerden yere vurdu.Oysa gerekçeyi görmek lazım. Hakimler kararı ile konuşur. Artık gerekçe üzerinden hukuki değerlendirme yapılacaktır. Bundan sonra milletin hakimliğine gidilmesine karar verilmiştir.Budan sonra söz söyleyecek olan İstanbul seçmenidir. Sonunda da herkes mahkeme kararına saygılı olacak" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEYİ ZAAFA UĞRATMAYACAĞIZ"

Adalet Bakanı Gül, vize serbestisi bağlamında yerine getirilmesi gereken 6 kriterden biri olarak"terör" tanımına ilişkin nasıl bir formül bulunacağı sorusuna ise "Terörle mücadeleyi zaafa uğratmadan yapılacak düzenlemeleri çalışıyoruz" yanıtını verdi. Gül,"uygulamadan ya da mevzuattan kaynaklı ne yapılabilir, olumlu yapılabilecek adımları çalıştık. Türkiye'nin evrensel hukuku kendi ülkesinde uygulayan, içine kapalı bir ülke olmayan, Avrupa Birliği ile yaptığı sözleşmelere sadakatle bakan yaklaşımımızı teyit ettik.Ortak hukukun gerektirdiği tüm çalışmalara özgüvenle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmayacağız. Alternatif metinlerimiz var." diye konuştu.

ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ

Adalet Bakanı Gül'e İmralı'da hükümlü olarak bulunan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla tekrar görüşmeye başlaması da soruldu. Görüşmelerin başlamasının'31 Mart seçimlerine yönelik bir siyasi manevra', ve 'yeni bir çözüm süreciarayışı' olarak değerlendiren yorumlar olduğu şeklindeki soruya Adalet Bakanı Gül şu cevabı verdi:

"Bunun çözüm süreci ile ilgisi yok... 'Yeniden çözüm süreci başlıyor' diye bir değerlendirme yapılamaz İstanbul seçimi ile de bir ilgisi yok. Ocakta ailesi ile görüştü. Avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili mahkemece verilmiş bir hukuki kısıtlama vardı. Ağır ceza mahkemesi bu engeli kaldırdı. Bu çerçevede yapılan bir görüşmedir. Seçimle bağdaştırmanın gereği yok."

Gül, avukatlarla görüşmelerin periyodik olup olmayacağı konusunda ise "İlgili makamlar değerlendirmesini elbette yapacaktır. Cezaevinin durumu, hukukun gerektirdiği ölçüler, süreler takdir edecektir" dedi.

2023'E KADAR YARGININ YOL HARİTASI

30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak Yargı Reformu Stratejisi'nin sloganının 'Güven veren adalet' olduğunu belirten Gül,"Demokratikleşme ve yargı paketlerinin ortaya çıkacağı bir yol haritası olacak."diye konuştu.Adalet Bakanı, Türkiye'nindaha özgürlükçü, demokratik,hakların özgürlüklerin daha da güvence altına alınacağı, 2023'e kadar uzanacakbir yol haritasının söz konusu olduğunu söyledi.



