Son dakika! Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin açılış töreninde konuştu

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki üçüncü pist ile birlikte açılışı yapılan Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin 45 metre yüksekliğinde ve 10 kontrol pozisyonuna sahip olduğunu belirterek, "Piste ve terminalin doğusuna hizmet verecek olan 2. kule, 1. kule ile birlikte aynı anda operasyon yapacaktır. İki kulenin aynı anda aktif olması, dünyada çok az sayıda havalimanında bulunan bir özelliktir." dedi.Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla yapılan üçüncü pist ile Devlet Konukevinin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.Karaismailoğlu, Türk havacılığına küresel bir marka değeri kazandıran, Türkiye 'nin transit geçişlerde merkez üssü olmasında büyük payı olan, mevcut büyüklüğü ve vaat ettiği fırsatlarla ekonomiye değer katan İstanbul Havalimanı'nda huzurlarda olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.İstanbul Havalimanı'nın planlandığı andan bugün geldiği noktaya kadar ortaya koyduğu iddia ile ülkenin turizm ve havacılık sektöründe liderlik yolunda emin adımlarla ilerlediğinin en büyük kanıtı olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, bu büyük projeyi 42 ay gibi rekor bir sürede hayata geçirerek, ülkeye kazandırmış olmanın Türkiye'nin gücünü dünyaya göstermek bakımından çok değerli olduğunu belirtti.Bakan Karaismailoğlu, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, zatıalinizin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2018'de açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı, sizin de sık sık vurguladığınız gibi; bir havalimanı olmaktan öte bir zafer anıtıdır. Derin bir gelecek vizyonu ile ortaya çıkan bu eser, Türkiye'nin havacılıkta kuralları yeniden yazmasına da olanak tanımıştır ve yine sizin önemle altını çizdiğiniz gibi her geçen yıl daha da büyümeye devam etmektedir. Bugün de yine sizlerin katılımınızla, İstanbul Havalimanı'nın gelişimine büyük bir katkı sunacak olan 3. pistimizin, hava trafik kontrol kulemizin, devlet konuk evimizin ve camimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişten günümüze kadar ortaya koyduğu vizyonla havacılık sektöründe muhteşem bir değişim başladığını belirten Karaismailoğlu, 18 yılın sonunda, gelinen noktada, sayısız proje ve yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını bildirdi.Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı gibi bir havalimanından öte Zafer Anıtı olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Yeni bir gelecek vizyonuyla ortaya çıkan bu eser Türkiye'nin havacılıkta kuralları yeniden yazmasına da olanak tanımıştır. Sizin önemle altını çizdiğiniz gibi her geçen yıl daha da büyümeye devam etmektedir." dedi.Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanının gelişimine büyük bir katkı sunacak 3. pisti, hava trafik kontrol kulesi, devlet konuk evi ve camisinin açılışlarını yapacaklarını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, geçmişten günümüze kadar ortaya koymuş olduğunuz vizyonla havacılık sektöründe muhteşem bir gelişim başladı ve 18 yılın sonunda geldiğimiz noktada sayısız projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Yola çıkarken hep şunu vurguladınız: 'Hava yolu halkın yolu olacak.' Böyle de oldu. Bütün Türkiye'nin her bir noktasında vatandaşlarımız hava yolu erişimin kolaylığını ve konforunu yaşıyorlar." ifadelerini kullandı."Pistimizin ismi 18/36 pisti olmuştur."İstanbul Havalimanı'nın geldiği durum ve yeni pist hakkında bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"İstanbul Havalimanımız, 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Fiziki alt yapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. Bugün açılışını yaptığımız 3'üncü pistimiz, hakim rüzgar yönüne göre konumlandırılmış ve 18 (kuzey), 36 (güney) pist başı ismiyle adlandırılmıştır. Yani pistimizin ismi 18/36 pisti olmuştur. Pistimiz, 3 bin 60 metre uzunluğunda, 45 metre gövde ve her iki kısımda 15'er metre kaplamalı banket genişliğine sahiptir. Toplam kaplamalı kısım, banketler dahil 75 metredir. Pist, bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının iniş ve kalkışına imkan tanıyan 4F kategorisindedir. Piste ait taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısımda 10,5 metre kaplamalı banket genişliğindedir. Toplamda taksi yollarının genişlikleri ise 44 metredir. Bu durum, F kategori en büyük yolcu uçaklarının dahi güvenli bir şekilde taksi hareketlerine olanak tanımaktadır. Toplamda 25 adet taksi yolu içermektedir. Pistin güney kısmında, soğuk hava koşullarında trafiği sağlamak amacıyla uçağın buzlanmasını önlemek için de-icing apronu bulunmaktadır. Bu alanda en büyük yolcu uçaklarına, de-icing hizmeti sağlanabilmektedir. Ayrıca 3'üncü pistimiz havacılıkta CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahiptir."Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda hizmete giren üçüncü pist ile hem hava yolu şirketleri hem de vatandaşların zamandan kazanacağını, özellikle iç hat uçuşlarında, mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacağını bildirdi.İkinci "End-Around Taksi Yolu" da yeni pistle hizmete girecekHava trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci "End-Around Taksi Yolu"nun da yeni pistle birlikte hizmete gireceğini belirten Karaismailoğlu, "Böylelikle aynı anda iniş-kalkış yapılan İstanbul Havalimanı'nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak. Pistimizin yanı sıra bugün burada üç önemli açılış daha gerçekleştiriyoruz. Pist ile birlikte açılışını yaptığımız Hava Trafik Kontrol Kulemiz; 45 metre yüksekliğinde ve 10 kontrol pozisyonuna sahiptir. Piste ve terminalin doğusuna hizmet verecek olan 2. kule, 1. kule ile birlikte aynı anda operasyon yapacaktır. İki kulenin aynı anda aktif olması dünyada çok az sayıda havalimanında bulunan bir özelliktir." değerlendirmesini yaptı.Bakan Karaismailoğlu, Devlet Konuk Evinin ise şeref salonu, 2 konferans salonu, 502 metrekarelik fuaye alanı ve 3 ayrı toplantı salonu ile temsil kabiliyeti yüksek bir tesis olarak hizmete aldıklarını belirtti.Estetik mimarisi ve süslemeleriyle; gözlere ve gönüllere hitap eden İstanbul Havalimanı camisinin ise kapalı alanında 4 bin 163 kişiye, avlusu ile birlikte de toplam 6 bin 230 kişiye kapılarını açacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Rabbim içinden cemaatini, minarelerinden ezanı, kubbesinden de Kur'an nidalarını eksik etmesin." dedi.Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap ederek, "Liderliğinizde, hem cennet vatanımız hem de Aziz İstanbul'umuz için dev projelere imza atıyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü'nü de içeren İzmir-İstanbul Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul projelerimiz hepimiz için gurur vesilesidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, dünyanın en büyük ekonomilerinden olma yoluna giren ülkemize karşı sorumluluklarımız büyüktür. 18 yıldır, dev projelerle dünyada adından söz ettiren ulaştırma ve altyapı geleneğini, güçlendirerek geleceğe taşıyacağız. Türkiye'nin her bir köşesini önce birbirine, sonra da dünyaya bağlamaya devam edeceğiz. Güzel ülkemize ve milletimize layık şekilde, gece gündüz çalışıp, üreteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Devlet Konuk Evi, İstanbul Havalimanı Camii, 3'üncü Pist ve Kontrol Kulesi'nin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olup, desteklediğiniz için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına şükranlarımı, hürmetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı."Bu başarıda en büyük pay size aittir Cumhurbaşkanım"İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de İstanbul Havalimanı'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi.Cengiz, İstanbul Havalimanı'nın yapımının ilk gününde tam kapasite hizmete geçmesine kadar olan sürede yaşanılanları aktaran bir belgesel yayınlandığını ifade ederek, "Bu belgeseli izleyen herkes hem İstanbul Havalimanı'nın hem de yapılan işin büyüklüğünün çok daha iyi anladığını söylüyor. Olağanüstü bir çaba ile rekor bir sürede imza atılan başarımızı alkışlıyoruz. Bu başarıda en büyük pay size aittir Cumhurbaşkanım. Eğer 42 ay gibi imkansız görülen bir sürede böylesine dev bir eseri yapmak mümkün olduysa bu sizin desteğiniz ve sorunları anında çözen yaklaşımınız sayesindedir." diye konuştu.Açılışın üzerinden geçen bir yıllık sürede İstanbul Havalimanı'nda hiçbir sorun yaşamadıklarını, çok başarılı bir döneme imza atıldığını ifade eden Cengiz, "Yakaladığımız bu başarı tüm dünyaya örnek olacak nitelikte, salgın öncesindeki yolcu sayısı da bunu başardığımızı teyit ediyor." şeklinde konuştu.