Son Dakika: Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula'da anılarını tazeledi

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Manisa'nın Kula ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geceyi memleketinde geçirmesinin ardından sabah saatlerinde esnaf ziyareti yaparak, tarihi Kula evlerini gezdi. Eşi ile birlikte gezerek anılarını tazeleyen Bakan Kasapoğlu'na protokol üyeleri de eşlik etti.

Dün sabah saatlerinde Alaşehir ilçesinde şehit özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Manisa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alaşehir ilçesindeki programının ardından memleketi Kula ilçesine geldi. Burada beraberindeki heyet ile birlikte Bakanlık tarafından yürütülen yatırımları inceleyen Bakan Kasapoğlu, programın sona ermesinin ardından geceyi memleketinde geçirdi. Sabahın ilk saatlerinde beraberindeki heyet ile birlikte yeniden esnaf ziyaretine çıkan Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet etti ardından yeni dönemde Kula'da yapılması planlanan yatırımları yerinde inceledi.

Daha sonra eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ve beraberindeki heyetin eşleri ile birlikte tarihi Kula evlerini gezen Bakan Kasapoğlu, çocukluk anılarını tazeledi. Tarihi evinde yaptığı restorasyon çalışmaları ile evinin bir bölümünü kafeteryaya çevirerek güzel bir enstantane oluşturan 'Zabun Hoca' olarak da tanınan emekli öğretmen ve rehber Hüseyin Zabun'u da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Zabun hoca ile bir süre sohbet etti. Zabun hocanın Kula'nın tanıtımı için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra Kula'nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek olan yerli otomobil fabrikasının temel atma törenine katılmak üzere Kula'dan ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti ile tarihi evleri ziyaret programına Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve eşi Emine Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve eşi Betül Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ve eşi Sabriye Baytok ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer eşlik etti. - MANİSA