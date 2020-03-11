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Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsün görülmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri olan okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "Okulların tatil edilmesi önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir" dedi.

11.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:41

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından özellikle anne-babaların merak ettiği okulların tatil edilmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde karar alınabileceğini söyledi.

Çin'de ortaya çıkan koroanavirüs bugüne kadar tüm dünyada 121 bin kişide görüldü, 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Dün gece açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, virüsün Türkiye'de de bir kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakan'ın bu açıklamasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de okulların tatil edilip edilmeyeceğiydi.

"SALGININ SEYRİ OKULLARIN TATİLİNİ BELİRLER"

Bugün, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Bakan Koca, merak edilen soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, okulların tatil edilmesiyle ilgili alınan bir karar olup olmadığının sorulması üzerine "Okulların tatili konusu bugün gündemimizde olmadı ama önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Salgının seyri de bunu belirler. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşırız" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlık Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da görülen koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık görülen insan sayısı ise 100 bini geçmiş durumda. Türkiye, komşuları İran, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak'ta görülen vakaların ardından tedbirlerini artırdı ve bazı sınır kapılarını kapattı. Hastalığın görüldüğü günden bu yana kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de 01.00'de kameralar karşısına geçerek canlı yayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Mahremiyet için hastanın adını ve görüldüğü ili açıklamadı.

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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