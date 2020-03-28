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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımla evden çıkılmaması tavsiyesi için halka teşekkür etti ve aynı ciddiyetle devam edilmesini istedi.

28.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:56

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel karantina uygulaması tavsiyesine uyan halka teşekkür etti.

Türkiye 'nin son günlerde ne diyeceğini en çok merak ettiği isim olan Bakan Fahrettin Koca, Twitter sayfasından yeni bir paylaşım yaptı.

"AYNI CİDDİYETLE DEVAM EDELİM"

Sağlık Bakanı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim. Çok iyi başladık. Aynı ciddiyetle devam edelim."

Son Dakika: Bakan Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam koronavirüsle ilgili yaptığı konuşmada kişisel karantina uygulamasıyla ilgili şunları söylemişti: "Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Ne demek gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız. Dünyada kurallara uyduğumuzda nasıl kısa sürede başarıya ulaşacağımızın da kurallara uymadığımızda nasıl büyük felaketlerle karşılaşacağımızın da örnekleri mevcuttur. Bakınız şu anda Amerika'nın geldiği durum ortada. Öyleyse bizler Türkiye olarak şu anda bulunduğumuz konumu çok daha olumsuz bir neticeye taşımamamız gerekir. Hep ifade ettiğim gibi bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlattığımızda önümüde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimizle alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tehditten biraz daha uzaklaştıracaktır. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için lütfen evde kalalım, kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri dikkatle uygulayalım."

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Türkiye, Sağlık, Güncel

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Bakan Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık

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