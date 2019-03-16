Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum, "TOKİ'den ev alan vatandaşların borçlarını 19 Nisan'a kadar kapatmaları halinde yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"TAM ANLAMIYLA HAZIR DEĞİLİZ"

Deprem bizim gerçeğimiz... 82 bin canımız gitmiş. En son 17 Ağustos'ta 17 bin 500 canımız gitti. Öyle bir şey ki bu depremlerde sadece can ve mal kaybı yaşanmıyor, siz devlet olarak, yönetim olarak gerekli altyapıyı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir işi birden fazla kez yapmak zorunda kalıyorsunuz. Tam anlamıyla hazır mıyız? Değiliz. Ancak şu var 2012'de Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği var. Bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik.

"5 SENEDE 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPACAĞIZ"

Kentsel dönüşümle ilgili hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. 5 senede 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapacağız. Kartal'da elim bir kaza meydana geldi, 21 canımız gitti. Biz kalitesine baktığımızda, şu andaki dayanımları 5'te 1 oranında düşük gözüküyor. Ayakta durması bile mucize.

"6,7 MİLYON KONUTUN 1,5 MİLYONU ACİL DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR"

6,7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Yaklaşık 21 milyon binamız var. Şu anki deprem yönetmeliklerine uygun binalar değil. Riskli binalar var. 6,7 milyonun da 1,5 milyonu acil dönüşmesi gerekiyor.

"YATAY MİMARİYE YÖN VERMEK ZORUNDAYIZ"

Vatandaşlarımıza iki müjde verelim. Birinci müjdemiz, 50 bin sosyal konut projemiz başlattık. Mahalle kültürünü yansıtacağımız, yatay mimariyi yansıtacağımız örnek medeniyetin tarif ettiği şeklinde 67 ilimizde sosyal konut projesine başlattık. Yatay yapılaşmayı her ilimizde pilot uygulamaları yapmış olacağız. Bu uygulamalar doğru örnekler; inşaat sektörüne de yol gösterecek. TOKİ de aslında bir halk ekmek fabrikasıdır. O da toplu konutla ilgili bir fabrikadır. Biz bu noktada yatay mimariye yön vermek zorundayız.

"200 BİNE YAKIN BAŞVURU OLDU"

İstanbulumuzda da 6 bin 300 konutumuz var, 652 lira taksitle vatandaşlarımız ev sahibi olabiliyorlar. 240 aya varan da vadeler var. 200 bine yakın başvuru oldu. Ve 19 Nisan'da başvurularımız bitecek. Bizim hedefimiz 250 bin sosyal konut yapmak. İlk 50 bini yapıyoruz, gelen talebe göre de illerimizin dağılımını yapacağız ve 2023'e kadar 250 bin konutumuzu kararlı şekilde yapacağız.

"YÜZDE 22 İNDİRİM KAMPANYASINI BAŞLATIYORUZ"

Bir başka müjde; bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, biz inşallah 21 Mart tarihi itibariyle vatandaşlarımızın borçlarını 19 Nisan'a kadar kapatmaları halinde yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. Eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirim alabilecek. İlk defa vatandaşlarımıza duyurmuş olalım.

"2019 YILI İÇERİSİNDE BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"

Atatürk Havalimanı'nın tamamı millet bahçesi yapılacak. Özel uçakların, kargo uçaklarının devam edeceği süreç var. İstanbul Havalimanı'na taşınana kadar bir süreç işleyecek. Arazi bize teslim edildikten sonra TOKİ aracılığıyla millet bahçesi yapacağız, İstanbul'umuza kazandıracağız. Millet bahçesinin yapımına 2019 yılı içerisinde başlamayı planlıyoruz. 2020'ye kadar belli bir etabını teslim edeceğiz. Şehrin göbeğinde bütünüyle millet bahçesi olacak. Central Park ve Hyde Park'tan büyük olacak. Central Park'ın 3 katı, Hyde Park'ın da 8 kat büyüğü yapılacak.