Bakan Kurum: 4 Milyar Liralık Kaynakla Kentsel Dönüşümde Önemli Bir Süreci Başlatıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız" dedi.

Bakan Kurum kentsel dönüşümle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"SÜRECİ HIZLANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

"Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 40 bin konutun haricinde İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız.

KREDİ FAİZİNDE HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacağız."