Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor

İstanbul ve Antalya'da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama yapan Çevre Bakanı Murat Kurum siyanür bileşenlerini içeren maddelerin satışına yasak getirileceğini açıkladı.

Siyanürlü bileşiklerin halka satışının yasaklanması ve yurt içi satışlarının izlenmesi amacıyla yapılcak mevzuat değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin kontrolsüz kullanımının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Kurum, "Bu sebeple 30105 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği kapsamında mevzuat değişikliğine gidiyoruz. Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz. Söz konusu Yönetmelikte siyanürlü bileşiklerin risklerinin kontrol altına alınması, ülkemizde kontrolsüz kullanımının engellenmesi, bu bileşiklere halkın erişiminin yasaklanması amacıyla Siyanürlü Bileşikler 'Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar Listesi'ne ilave edildi. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunuldu."

FİRMALARA "SON KULLANICI BEYANNAMESİ" ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bakan Kurum, siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için firmalara, "Son Kullanıcı Beyannamesi" bildirme zorunluluğu da getirildiğini belirterek, şöyle konuştu: Son Kullanıcı Beyannamesi ile imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibi kontrol altına alınacak."

NE OLMUŞTU?

Fatih'te yetişkin kardeşlerin ölümüyle başlayan siyanür intiharları Türkiye'nin gündemini değiştirdi. 2'ncisi Antalya'da olan siyanürle intihar son olarak İstanbul Bakırköy'de yaşandı.

ÖNCE FATİH

Bakırköy'den gelen haber gözleri son 10 gün içerisinde yaşanan siyanürlü cinayet ve intihar vakalarına çevirdi.

Siyanür ölümlerini gündeme getiren AK Parti eski milletvekili Pelin Gündeş Bakır hakkında ihraç talebi

Türkiye'yi siyanür dehşeti ile tanıştıran ilk olay 5 Kasım 2019 tarihinde Fatih'te meydana geldi. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin'in (56) cesetleri polis ekipleri tarafından bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu Oya Yetişkin'in kardeşlerini siyanürle zehirledikten sonra intihar ettiği anlaşıldı.

ARDINDAN ANTALYA

Türkiye, Fatih'teki Yetişkin Kardeşler vakasının şokunu yaşarken, kan donduran bir haber bu kez 8 Kasım'da Antalya'dan geldi.

Siyanür ölümlerini gündeme getiren AK Parti eski milletvekili Pelin Gündeş Bakır hakkında ihraç talebi

Sekiz katlı bir apartmanın en üst katında oturan Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesetleri bulundu.

Yapılan araştırmalarda maddi kriz içerisinde bulunan Selim Şimşek'in, eşi ve iki çocuğunu siyanürle zehirledikten sonra intihar ettiği belirlendi.

EN SON BAKIRKÖY

Bakırköy'de bir dairede aynı aileden 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Olayın işleri kötü giden kuyumcu babanın cinnet getirerek yaptığı öğrenildi.Önce eşi ve çocuğunu siyanürle öldüren baba, ardından kendi canına kıymıştı.