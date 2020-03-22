Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak

Koronavirüs salgınından dolayı alınan ekonomik tedbirlerle ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazine taşınmazlarında kiracı konumunda bulunanlardan kira alınmayacağını veya indirime gidileceğini açıkladı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçirilirken Türkiye 'de de devlet, işletmelerin bu süreçten en az etkilenmesi için üst üste tedbirler alıyor.

HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TİCARİ ÜNİTELERDEN KİRA ALINMAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter sayfasından hazine taşınmazları üzerinde ticari işletmeleri olanlarla ilgili haberi paylaştı ve şunları yazdı: "Koronavirüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır."