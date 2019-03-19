Son Dakika! Bakan Kurum: Kartal'da Çöken Apartmanın Yerine 5 Katlı Bina Yapacağız

Ayrıntılar geliyor... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Kurum, " Kartal'da çöken Yeşişyurt Apartmanı'nın yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temelini atacağız." dedi.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

"DAİRELERİN DEĞERİ KAYBOLMUYOR"

İnsanların sosyal donatı eksikliklerinin vatandaşları rahatsız ettiğini görüyoruz. Ataşehir'de 3 mahallede kentsel dönüşüm toplantısı yaptık. Vatandaşlar mutlu ayrıldılar, ikna ettiklerini düşünüyorum. Kentsel dönüşümde olayı projeyi yerinde çözmek zorundayız. 300 bin liralık eve 300 bin liradan aşağı teklif etmiyoruz. Dairelerin değeri kaybolmuyor. Vatandaşımız bize inanıyor. Emlak Bankası da sahaya inecek.

"İMAR BARIŞINA 10,5 MİLYON BAŞVURU OLDU"

İmar Barışında 13,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz. Yapı stokuna ilişkin tespitler yapacağız. Riskleri analiz edeceğiz. 10,5 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Bir çoğunun elektrik, su, doğal gaz problemi vardı. Mülklerini ipotek gösteremiyorlardı. Bunları aştık. Çok olumlu gidiyor. Kültürel alanlarda imar barışını sabote eden vatandaşlarımız oldu. Biz hem özel çevre koruma bölgesinde hem doğal sit alanlarındaki yapıların durumlarını takip ediyoruz. Kesinlikle tarihimize kültürümüze doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine imkan vermeyeceğiz.

"MİLLET BAHÇESİ PROJELENDİRİYORUZ"

Biz Ankara'mıza ilişkin çok önemli proje yürütüyoruz.Hem güney hem kuzeyine yeşil koridor açıyoruz. Mogan Gölü'nden başlıyor İmrahor'a uzanan süreçte 35 kilometrelik alanı kapsıyor. İçinde parkların bahçelerin olduğu çok önemli bir koridoru hayata geçiriyoruz. Mogan'dan 3,5 milyon metreküplük dip çamurunu temizledik. Mogan Gölü etrafında çok büyük bir millet bahçesi projelendiriyoruz.

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