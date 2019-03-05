Bakan Kurum: Sosyal Konut Proje Talepleri 19 Nisan'a Kadar Alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 binlik sosyal konut projesi için taleplerin 19 Nisan'a kadar alınacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi vermişti. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"TALEP TOPLAMA İŞİ 45 GÜN SÜRECEK"

Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz.